الكويت تنتقل للمرحلة الرابعة من تخفيف إجراءات كورونا

أحمد حاتم/ الخليج 365



قرر مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، الانتقال إلى المرحلة الرابعة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية واستمرار تخفيف القيود التي فرضها سابقا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من الثلاثاء 18 أغسطس/آب الحالي.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، في تغريدة على تويتر، إن مجلس الوزراء قرر تطبيق المرحلة الرابعة من عودة الحياة الطبيعية اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وأوضح المزرم أنه تم تكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية، المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات.



وأشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق أيضا على استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية، دون حضور جمهور، مع تطبيق الاشتراطات الصحية، اعتبارا من 15 أغسطس 2020.



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وأفاد بأنه سيتم السماح لبعض الأنشطة المدرجة في المرحلة الخامسة، بالعمل خلال المرحلة الرابعة من خطة عمل العودة تدريجيا للحياة الطبيعية.



وستشمل المرحلة الرابعة عودة أنشطة الأندية الرياضية والصحية، ومحلات العناية الشخصية، وصالونات الحلاقة والمنتجات الصحية، إضافة إلى محلات الخياطة والمشاغل مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.



وكانت الكويت بدأت المرحلة الأولى من مراحل فك الحظر في يوم 30 مايو/ أيار وانتهت في يوم 30 يونيو/حزيران، ثم المرحلة الثانية بدأت في الأول من يوليو/تموز بمزيد من تخفيف الإجراءات.



فيما تم تطبيق المرحلة الثالثة في 28 يوليو/تموز الماضي، لتشمل إلغاء حظر التجول بشكل كامل، بالإضافة إلى إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية منها المطاعم واستئناف الطيران مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.



وحتى اليوم، سجلت الكويت نحو 74 ألفا و486 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم نحو 66 ألفا و99 حالة، فيما توفى نحو 489.

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