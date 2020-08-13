3.841 إصابة.. العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 53 وفاة و3.841 إصابة بكورونا، إضافة إلى 2.667 حالة تعافٍ، خلال 24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد في مارس/آذار الماضي، إذ سجلت أعلى حصيلة سابقة الإثنين الماضي بـ3.484 حالة.

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وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 164 ألفا و277؛ بينها 5.641 وفاة، و117 ألفا و208 حالات شفاء.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو 3 أشهر عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية من الفيروس وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ يسجل البلد أكثر من 2000 إصابة يومية.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يعاني من بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.