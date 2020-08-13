"التوحيد والإصلاح" المغربية تنعى العريان: مات صابرا محتسبا

تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

نعى رئيس حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية عبد الرحيم شيخي، الخميس، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين بمصر عصام العريان.

و"التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب.

وقال الشيخي، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: "رحم الله الدكتور عصام العريان برحمته الواسعة، وتقبله الله عز وجل عنده في الشهداء والصالحين، فقد مات صابرا محتسبا يشكو إلى الله ظلم الظالمين وإجرام المفسدين".

وأضاف: "تعازينا لكافة أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة ولجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ولكل محبيه ومعارفه عبر العالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق الخميس، توفى القيادي البارز بجماعة الإخوان عصام العريان عن عمر ناهز 66 عاما داخل محبسه، تنفيذا لعدة أحكام قضائية بسجن طرة جنوبي القاهرة، وفق محاميه ووسائل إعلام مصرية.

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وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي قيادات الإخوان للأناضول، "أبلغتني السلطات الأمنية بوفاة (القيادي بالجماعة المحبوس) عصام العريان ولا معرفة بالأسباب حتى الآن".

وتابع عبد المقصود: "لا أعرف ما إذا كان العريان توفي داخل السجن أم المستشفى (..) أبلغت أسرته بوفاته، وبدأت إجراءات ما بعد الوفاة". دون تفاصيل أكثر.

فيما قالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، إن وفاة العريان "طبيعية إثر أزمة قلبية مفاجئة".

وحتى الساعة 15:15 ت.غ، لم تصدر وزارة الداخلية المصرية بيانا بشأن وفاة العريان.

وتولى العريان عدة مناصب قيادية في الجماعة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013.

كما حكم على العريان بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضايا عدة، أبرزها اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.