شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تاريخية نادرة.. «السيف» المُهدى من الملك سعود إلى جون كينيدي قبل 58 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهرت صورة تاريخية نادرة السيف الذي أهداه الملك سعود بن عبد العزيز- رحمه الله- إلى الرئيس الأمريكي جون كينيدي. وأوضح الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الصورة النادرة للسيف وثقت في فبراير ١٩٦٢ أثناء زيارة الملك سعود- رحمه الله- إلى واشنطن. Advertisements وأوضحت المؤسسة أن نصل السيف صنع من النحاس بينما الغمد مطعم بحجر الراين، كما لاقت الصورة تفاعلا وانتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

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