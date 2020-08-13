مبادرة لتمديد المهل المحددة لتنفيذ اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مبادرة جديدة تهدف لتمديد المُهل المحددة في آلية تنفيذ اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية. Advertisements وأوضحت هيئة النقل، في بيان لها عبر “تويتر”، أن هذه المبادرة تأتي بهدف التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا للمرخص لهم في هذه الأنشطة.

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