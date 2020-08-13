شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة مليون و500 م2 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة، مساء اليوم الخميس، أنه تم إزالة تعديات على مساحة مليون و500 م2 من الأراضي الحكومية ببلدية عسفان.

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وأوضحت إمارة منطقة مكة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن التعديات عبارة عن مخططات عشوائية وعقوم ترابية وشبوك.