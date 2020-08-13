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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة مليون و500 م2 (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة مكة، مساء اليوم الخميس، أنه تم إزالة تعديات على مساحة مليون و500 م2 من الأراضي الحكومية ببلدية عسفان.
وأوضحت إمارة منطقة مكة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن التعديات عبارة عن مخططات عشوائية وعقوم ترابية وشبوك.
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