الإليزيه: ماكرون يقول لروحاني إنه يتوقع وقف التدخل الخارجي في لبنان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء بأنه ينبغي على كل الأطراف المعنية الكف عن التدخل الخارجي في لبنان.

كما أبلغ ماكرون روحاني أيضا بأنه يتعين على كل الأطراف دعم تشكيل حكومة جديدة في لبنان.