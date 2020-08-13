قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء بأنه ينبغي على كل الأطراف المعنية الكف عن التدخل الخارجي في لبنان.
كما أبلغ ماكرون روحاني أيضا بأنه يتعين على كل الأطراف دعم تشكيل حكومة جديدة في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الإليزيه: ماكرون يقول لروحاني إنه يتوقع وقف التدخل الخارجي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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