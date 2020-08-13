لأول مرة.. عدد قياسي من الإصابات اليومية بكورونا في سوريا

وأعلنت وزارة الصحة السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 395 دون تسجيل أي حالة وفاة ليستقر الإجمالي عند 53 حالة".

وتزايد معدل الإصابات بالفيروس في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل لافت.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد حذر، خلال اجتماع عقده مع اللجنة المسؤولة عن مكافحة فيروس كورونا مطلع مايو/أيار الماضي، من "انفجار" في أعداد الإصابات يفوق طاقة البلاد الصحية، وسط مخاوف حول إمكانية انفجار هذه الأرقام في الأيام المقبلة نتيجة لإعادة فتح اقتصاد البلاد التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية جراء الحرب التي تمزقها منذ 10 سنوات.

جدير بالذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا تم تسجيلها في 22 من مارس/آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.