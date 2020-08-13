ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
يتبع...
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