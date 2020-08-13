كارثة جديدة بسبب ما حدث في مرفأ بيروت

بيروت- سبوتنيك. وأعلنت المنظمة في بيان أنها حصلت على هذه الأرقام من تقييم قام به المدير العام للآثار في وزارة الثقافة في لبنان سركيس خوري.

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وقال خوري: "تضرر ما لا يقل عن ثمانية آلاف مبنى معظمها في أحياء الجميزة ومار ميخايل القديمة"، داعيا إلى أعمال عاجلة تفاديا من تفاقم الأضرار مع الأمطار في فصل الخريف.

وأضاف البيان أن الانفجار "ألحق أيضا أضرارا بمتاحف عديدة كالمتحف الوطني ومتحف سرسق ومتحف الجامعة الأمريكية في بيروت والمواقع الثقافية والدينية وصالات العرض".

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وأعلنت اليونسكو أنها ستقود التحرك الدولي لاستعادة وإعادة إعمار تراث بيروت، مؤكدةّ أنها تستعين بمنظمات ثقافية وخبراء من الطراز الأول في لبنان والخارج.

وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، إن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/ آب الجاري، تقدر بنحو 15 مليار دولار.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن أن "التقديرات الأولية للخسائر التي مني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار، إضافة إلى خسائر مادية أخرى، مشيرا إلى وجود أضرار في المرفأ والحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة بفعل التفجير، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.