السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن رئيس هيئة قناة السويس

وقرر السيسي تجديد تعيين المهندس يحيى زكي رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتبارا من يوم أمس 12 أغسطس/ آب، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
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وأشار زكي إلى أنه يتم حاليا وضع مجموعة من الإستراتيجيات الجاري دراستها، وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري، وذلك للخمس سنوات المقبلة.
وأوضح أن السنوات الخمس الماضية شهدت أعمالا كبيرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تؤهلنا للانطلاق خلال المرحلة المقبلة.
ولفت رئيس قناة السويس إلى أن ميناء شرق بورسعيد أصبح جاهزا لاستقبال المستثمرين ويجري التفاوض والتباحث مع مختلف الشركات التي تقدمت للاستثمار، وسيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.
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