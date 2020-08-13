اخبار الخليج

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن رئيس هيئة قناة السويس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقرر السيسي تجديد تعيين المهندس يحيى زكي رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتبارا من يوم أمس 12 أغسطس/ آب، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

© REUTERS / Charles Platiau

وكان المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال في تصريحات سابقة، إن لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رؤية واضحة لاستراتيجية الدولة لتنمية منطقة قناة السويس، وتحويلها إلى مركز عالمي للملاحة.

وأشار زكي إلى أنه يتم حاليا وضع مجموعة من الإستراتيجيات الجاري دراستها، وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري، وذلك للخمس سنوات المقبلة.

Advertisements

وأوضح أن السنوات الخمس الماضية شهدت أعمالا كبيرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تؤهلنا للانطلاق خلال المرحلة المقبلة.

ولفت رئيس قناة السويس إلى أن ميناء شرق بورسعيد أصبح جاهزا لاستقبال المستثمرين ويجري التفاوض والتباحث مع مختلف الشركات التي تقدمت للاستثمار، وسيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن رئيس هيئة قناة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا