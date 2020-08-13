أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية العراق "الاعتداء التركي"

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوكالة "سبوتنيك"، أن وزير خارجية العراق عبر من جانبه عن امتنانه لموقف الجامعة العربية في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية وإدانته.

وأضاف المصدر المسؤول أن أبو الغيط أكد للوزير العراقي خلال الاتصال أن "المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا".

وأعرب أبو الغيط عن تمنياته المخلصة باستقرار الأوضاع في العراق في أسرع وقت.

وكان الأمين العام قد أصدر بيانا رسميا أكد خلاله إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرا بأشد العبارات القصف التركي في 11 أغسطس/أب على منطقة سيدكان على الحدود العراقية التركية.

وعبر الأمين العام عن دعمه لأي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه.