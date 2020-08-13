الرئيس اليمني يجري فحوصات طبية في الولايات المتحدة

محمد السامعي/ الخليج 365

وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، إلى الولايات المتحدة، لإجراء فحوصات طبية.

وأفاد بيان للسفارة اليمنية لدى واشنطن، عبر حسابها على "تويتر"، ب‏وصول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية روتينية.

والأربعاء، قال مصدر حكومي يمني للأناضول، إن "هادي سيغادر مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض إلى الولايات المتحدة في زيارة اعتيادية من أجل إجراء فحوصات طبية في مدينة كليفلاند".

وأضاف أن الرئيس هادي يتمتع بصحة جيدة، وأن زيارته من أجل الفحوصات كان يفترض أن تتم قبل أشهر، غير أنه تم تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وذكر المصدر ذاته، أن هادي سبق وأن أجري جراحة قلب في مستشفى "مايو كلينك" بالولايات المتحدة.

ولأكثر من مرة، سبق أن سافر الرئيس اليمني إلى الولايات المتحدة من أجل العلاج؛ حيث يعاني من مرض في القلب منذ سنوات.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة؛ حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.