كورونا.. 6 وفيات بالسودان و17 إصابة في الأردن

إسطنبول / الخليج 365

أعلن السودان، الخميس، تسجيل 6 وفيات جراء كورونا، فيما سجل الأردن 17 إصابة بالفيروس.



وأفادت وزارة الصحة السودانية، بتسجيل 6 وفيات بكورونا، إلى جانب 82 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بيومي الإثنين والثلاثاء، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول.



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وذكرت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12.115، بينها 792 وفاة، و6.305 حالات تعاف.



وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 17 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 7 حالات تعاف.



وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 1.320، منهم 11 متوفيا، و1.238 متعافيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.