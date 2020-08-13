انفجار بيروت.. خروج 4 مستشفيات عن الخدمة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

كشف وزير الصحّة اللبناني، حمد حسن، الخميس، عن أن انفجار مرفأ العاصمة بيروت أخرج أربع مستشفيات عن الخدمة.

وعقب لقاء في القصر الرئاسي، قال حسن في تصريح صحفي: "نتيجة النقاش مع الرئيس مبشال عون، وحرصه على إزالة العقبات، تم الاتفاق على إنشاء خلية عمل للتنسيق في القطاع الصحي والاستشفائي، نتيجة انفجار المرفأ الذي أدى إلى خروج أربع مستشفيات عن الخدمة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن لبنان خسر 500 سرير طبي؛ جراء انفجار المرفأ، في 4 أغسطس/ آب الجاري.

وتطرق حسن إلى جائحة "كورونا" بقوله إن "50% من الأسرة المخصصة لكورونا باتت ممتلئة".

وتابع: "تم الاتفاق على تمديد إعلان حالة الطوارئ في بيروت لشهر إضافي".

Advertisements

وأردف: "مستمرون بحالة التعبئة العامة حتى 29 آب (أغسطس)، وسيصار إلى عزل بعض الأحياء وبعض المناطق، لأن عدد الإصابات فيها وصل إلى الذروة".

وقبل تفجير بيروت بأسبوع، أعلنت الوزارة تمديد طوارىء "كورونا"، لكن لم يلتزم الكثير من المواطنين بالتدابير، لذا أعلن الوزير التمديد حتى 29 أغسطس/ آب، بحسب مراسلة الخليج 365.

وسجل لبنان، حتى الأربعاء، 7.413 إصابة بـ"كورونا"، منها 89 وفاة، و2.407 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة.

وخلف انفجار المرفأ 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

ووفقا لتقديرات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.