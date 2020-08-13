العراق.. مقتل عنصر من الحشد الشعبي بهجوم لـ"داعش"

إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن مصدر أمني بالعراق، الخميس، مقتل عنصر من الحشد الشعبي ومدني، جراء هجومين منفضلين لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالي، شرقي البلاد.

وقال الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي للأناضول، إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجمت تمركزا أمنيا لقوات الحشد الشعبي بمحافظة ديالى (شرق)، ما أسفر عن مقتل عناصرها، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

و"الحشد الشعبي" يتشكل من فصائل مسلحة شيعية تابعة رسميًا للقوات المسلحة العراقية.

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وأوضح الكاملى أن مسلحين من تنظيم "داعش" أطلقوا النار على مزارع مدني، في هجوم آخر بالمحافظة ذاتها، ما أدى إلى مقتله على الفور. دون تفاصيل أكثر.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.