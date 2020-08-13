غزة.. مخيم للسباحة يقدّم العلاج المائي لأطفال "التوحّد"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365--نفّذه نادي الدولفين للرياضة المائية بغزة، بتمويل من وزارة الشباب والرياضة.

-استمر لمدة 5 أيام، واستهدف نحو 20 طفلا، شارك في تدريبهم نحو 5 مدرّبين.



ظهرت ملامح السعادة، على عشرات الأطفال من المصابين بـ"التوحّد"، وهم يتلقّون العلاج المائي، داخل حوض للسباحة، في إحدى منتجعات قطاع غزة.

فبعد ساعات من البكاء، قضاها هؤلاء الأطفال، في اليوم الأول من التدريب، اعتادوا، بعد مرور 5 أيام، على السباحة داخل الماء حيث زادت من ارتياحهم النفسي، كما قالت صفاء الشعافي، مديرة مخيم السباحة والألعاب المائية لأطفال طيف التوحّد، لوكالة "الخليج 365".

والسبت الماضي، أطلق نادي "الدولفين" للرياضة المائية في غزة، مخيما لعلاج أطفال التوحّد بالسباحة، وذلك بتمويل من المجلس الأعلى لوزارة الشباب والرياضة الفلسطينية بغزة.

واستهدف هذا المخيم، الذي استمر لمدة 5 أيام، نحو 20 طفلا مصابا بـ"التوحّد"، فيما شارك في عملية التدريب نحو 5 مدربين سباحة، بحسب الشعافي.

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وأضافت الشعافي "حرصنا على تواجد أولياء أمور الأطفال، خلال المخيم، كي يفرحوا بإنجازات أطفالهم وكي تشكّل نوعا من الدعم النفسي لهم".

وبيّنت أن هذا المخيّم "قدّم تمارين مائية خفيفة، تتناسب مع القدرات العقلية والإدراكية لأطفال التوحّد، تمكّنهم من الوصول إلى بر الأمان وكسر حاجز الخوف من النزول في المياه".

كما قدّم هذا المخيّم "تمارين التنفّس، وتمارين أخرى للأقدام والأيدي".

وذكرت أن هذه التدريبات من شأنها أن "تنظّم ضربا القلب، والجهاز التنفسّي، وتعزيز الإدراك البصري"، كما تعتبر وفق الشعافي، وسيلة للترفيه عن هؤلاء الأطفال.

وأشارت إلى أن شحّ التمويل والموارد اللازمة لإقامة هذا المخيم، تسبب بحصر أيام العلاج المائي لتلك الفئة، بخمسة أيام فقط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.