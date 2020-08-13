رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الخميس، إصابة معتقل فلسطيني سابع، بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بإصابة أحد المعتقلين بفيروس كورونا، ويُدعى أمير كليب، من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأوضح الهيئة أن "كليب" هو المعتقل الفلسطيني السابع الذي يصاب بالفيروس.

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وبينت الهيئة أن المعتقل كليب صدر بحقه حكما بالاعتقال الفعلي لمدة خمسة شهور.

وتعتقل إسرائيل نحو 4700 معتقل فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 700 مريض و41 سيدة.

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