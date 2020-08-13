أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الخميس، إصابة معتقل فلسطيني سابع، بفيروس كورونا.
وقالت الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بإصابة أحد المعتقلين بفيروس كورونا، ويُدعى أمير كليب، من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وأوضح الهيئة أن "كليب" هو المعتقل الفلسطيني السابع الذي يصاب بالفيروس.
وبينت الهيئة أن المعتقل كليب صدر بحقه حكما بالاعتقال الفعلي لمدة خمسة شهور.
وتعتقل إسرائيل نحو 4700 معتقل فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 700 مريض و41 سيدة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة معتقل فلسطيني سابع بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.