الهلال الأحمر التركي: نبذل كل ما بوسعنا لتضميد جراح اللبنانيين

ملاطية/ أورهان يولداش/ الخليج 365

قال رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، إنهم يبذلون كل ما بوسعهم للمساهمة في تضميد جراح اللبنانيين عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت مؤخراً.

وأوضح قنق في تصريح للأناضول، الخميس، خلال زيارته إلى ولاية ملاطية التركية، أنهم تحركوا من أجل الإغاثة الإنسانية عقب انفجار بيروت.

وأردف أن الانفجار الضخم أثر على مساحة واسعة من بيروت، ونحو 250-300 ألف شخص بقوا دون مأوى،ولكثرة الأصابات جراء الأنفجار قاموا بإرسال مواد ومستلزمات تتعلق بالتبرع بالدم.

ولفت إلى أنهم أوفدوا طاقما طبيا إلى بيروت بعد الانفجار، حيث قام الفريق بتحديد الاحتياجات، وبدأوا بإرسال المساعدات بشكل سريع.

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وأردف أنهم قدموا الدعم للصليب الأحمر اللبناني، وأن الهلال الأحمر التركي يواصل العمل معه بخصوص الإغاثة الإنسانية على المدى المتوسط والطويل.

وأشار إلى أنهم أطلقوا حملة لجمع التبرعات في تركيا تحت اسم "مد يدك إلى بيروت الجريحة"، مبيناً أنه بدعم من المواطنين الأتراك سيقومون بتضميد جراح أشقائهم اللبنانيين.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.