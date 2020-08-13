البرلمان اللبناني يقرّ إعلان حالة الطوارئ في بيروت

ريا شرتوني/ الخليج 365

أقر البرلمان اللبناني، الخميس، إعلان حالة الطوارىء 15 يوما في العاصمة، جراء انفجار مرفأ بيروت.

جرى ذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة نبيه بري، في قصر الأونيسكو ببيروت، بثها التلفزيون الرسمي.

ووفق القرار البرلماني فإن "حالة الطوارىء سارية بدءا من الخميس وتستمر 15 يوما في العاصمة بيروت".

وخلال الجلسة ذاتها، تم قبول استقالة 8 نواب، تقدموا بها على وقع انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 171 شخصا وأكثر من 6 آلاف جريح، بخلاف المفقودين والمشردين.

وقال بري إنه تمت الموافقة على استقالة 8 نواب وهم "سامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، وبولا يعقوبيان، وميشال معوض، ونعمة إفرام، وهنري حلو، ومروان حماده".

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وقال بري، عقب تلاوة استقالة النواب: "الوطن يحتضر، ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الدولة المدنية وقانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي".

ودعا بري إلى الإسراع في تأليف حكومة تركز في بيانها الوزاري على الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وعلى وقع كارثة انفجار مرفأ بيروت، قدم حسان دياب رئيس الوزراء استقالته الإثنين، قائلا: "نتراجع خطوة إلى الوراء، للوقوف مع الناس، كي نخوض معركة التغيير معهم".

فيما أعلنت رئاسة الجمهورية، قبول استقالته، وطلبت من الوزراء العمل كحكومة "تصريف أعمال".

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي خلف بجانب الضحايا والجرحى، دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.