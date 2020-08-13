اليمن.. تظاهر آلاف للمطالبة بتحرير تعز من الحوثيين

محمد السامعي/ الخليج 365

تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة تعز الجنوبية، الخميس، للمطالبة بفرض الأمن والاستقرار واستكمال تحرير المحافظة من جماعة الحوثي.

ووفق مراسل الخليج 365، جابت المظاهرة الحاشدة، التي دعت إليها رابطة أسر الشهداء في تعز (غير حكومية)، أكبر شوارع مدينة تعز.

ورفع المحتجون لافتات تدعو الحكومة اليمنية إلى بسط سيطرتها وفرض الأمن في مواجهة الحوثيين والخارجين عن النظام والقانون بالمحافظة.

ودعا بيان صادر عن رابطة أسر الشهداء في تعز، السلطات اليمنية والتحالف العربي (تقوده السعودية) إلى الوقوف الجاد أمام دعم تحرير تعز من الحوثيين، والتصدي للأطماع الفارسية ومخالبها في اليمن (في إشارة إلى دعم إيران للحوثيين)".

وأدان البيان ما سماه بـ"الأعمال الإجرامية التي ارتكبها مطلوبون أمنيا في تعز، وسقوط ضحايا أبرياء على طريق عبثهم الدموي"، مطالبا السلطات بملاحقتهم والتعامل معهم بحزم وقوة.

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والأحد، قتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون، جراء وقوع اشتباكات بين عناصر مسلحة في محافظة تعز اليمنية.



فيما طالبت 13 منظمة حقوقية غير حكومية في اليمن، الإثنين، الأجهزة الأمنية بـ"العمل على حماية المدنيين في محافظة تعز الجنوبية".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

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