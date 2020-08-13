مصر.. اتتشال 4 جثث إثر غرق عبّارة بنهر النيل

إسطنبول/ الخليج 365
انتشلت السلطات المصرية، الخميس، 4 جثث وسيارتين، إثر غرق عبارة في دلتا النيل، شمالي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن عبارة (معديات) خاصة بنقل الأفراد والسيارات غرقت بين محافظتي البحيرة والمنوفية (دلتا النيل).
ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن مصدر أمنى بمديرية أمن البحيرة (لم تسمه)، قوله عن قيام قوات الإنقاذ بانتشال 4 جثث وسيارتين إثر حادث الغرق.
وأكد المصدر الأمني استمرار عمليات البحث عن الضحايا والمفقودين في الحادث.
والمعديات، هي إحدى وسائل النقل التي يستخدمها المصريون لعبور الأفراد والسيارات والحيونات بين ضفتي نهر النيل، وتتكرر حوادث غرقها بسبب تهالكها وانعدام الرقابة عليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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