تركيا وليبيا توقعان على تفاهمات اقتصادية وتجارية

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، توقيع بلادها مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع وزير التخطيط في الحكومة الليبية الطاهر الجهيمي، في أنقرة.

وقالت بكجان "وقعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية".

وأضافت أن التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية.

وأوضحت أن التفاهمات تهدف لاستمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، و حل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.

وأشارت أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب توقفت ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها.

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وأكدت أنهم قاموا بعمل شامل ومهم للغاية لحل مشكلات المشاريع والذمم المدينة التي تركت في الماضي، وتحقيق مشاريع واستثنمارات جديدة في المستقبل.

ولفتت بكجان أن الوثيقة الموقعة هي بمثابة وثيقة إرشادية تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية للوصول إلى حل.

وأضافت "نرى أن الوثيقة الموقعة لن تبقى عائقا أمام حل المشكلات بين الشركات التركية و ونظيراتها الليبية".

وتابعت "لا يساورنا الشك في أن أرباب الشركات الليبية ستبدي كل أنواع الدعم والنهج التصالحي مع الشركات التركية من أجل إجراء مفاوضات موجهة نحو النتائج".

وشددت بكجان أن عودة الشركات التركية إلى العمل في المشاريع المتوقفة والجديدة سيلبي احتياجات ليبيا وسيدعم الاستقرار والتنمية فيها، وسيسهم أيضا في تعزيز رفاهية الشعب الليبي.

وذكرت أن شركات المقاولات التركية نفذت أكثر من 10 آلاف مشروع في 127 دولة في العالم بقيمة بلغت 407 مليار دولار، في حين أن حجم المشاريع التركية في ليبيا بلغت 28.6 مليار دولار.

وأشارت أن تركيا وليبيا بلدين صديقين وشقيقين عبر التاريخ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.