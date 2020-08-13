غزة... "تيكا" تُزود منازل من ذوي الإعاقة بـ "نظام طاقة شمسية"

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

بدأت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، بتزويد 30 منزلاً، لأشخاصٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة، في قطاع غزة بـ "نظام طاقة شمسية كامل".

واستهدف مشروع "الطاقة الشمسية"، بعض مرضى "الشلل الرباعي" من كافّة مناطق القطاع، كونهم يحتاجون للكهرباء على مدار الساعة.

ومن بين المستفيدين من المشروع، كان الجريح محمد أبو السِّبَح (28 عاماً)، الذي يقطن في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفقد أبو السِّبَح، القدرة على الحركة، بسبب إصابته خلال الاعتداءات الإسرائيلية عام 2006.

وقال شقيقه سعيد، لوكالة الخليج 365، إنّ الطاقة الشمسية "ستساهم في حلّ المشكلات، التي يعاني منها محمد".

وأضاف "عند شعور شقيقي بالاختناق أو ضيق التنفس، نحتاج لتشغيل جهاز التبخيرة، وكنّا كثيراً نقف عاجزين، أمام توفير التيار الكهربائي اللازم لذلك".

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ولفت إلى أنّ محمد يحتاج الكهرباء، للفرشة الطبية الخاصّة به، وللإنارة، والتهوية، والتدفئة.

أمّا تحرير عايش، التي تقطن وسط مدينة غزة، وتعاني من "الشلل الرباعي" منذ ولادتها عام 1988، فاستقبلت الفريق التقني الذي حمل نظام الطاقة الشمسية لمنزلها، بسعادةٍ غامرة.

وفي حديثٍ لوكالة الخليج 365، قالت والدتها (سعدية عايش) "إنّ وجود الطاقة الشمسية في البيت، سيخدمها كثيراً في رعاية ابنتها، التي كانت تتألم كثيراً، كلما كانت تعجز عن توفير الكهرباء لتشغيل الفرشة الطبية"، أو بعض الأجهزة المساعدة لها على الحياة".

ونوهت إلى أنّ ابنتها "تحرير" استقبلت خبر تضمينها لقائمة المستفيدين من مشروع "الطاقة الشمسية"، بفرحةٍ كبيرة، لأنّها عانت كثيراً من ذلك الأمر.

وأوضحت عايش أنّهم كانوا يتدبرون أمورهم في السابق، عبر "بطاريات" تخزين الكهرباء الصغيرة "التي لم تكن تكفي إلّا لساعاتٍ محدودة بعد انقطاع التيار الكهربائي".

ويعاني سكان غزة منذ سنوات، من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكلٍ متواصل، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 14 عاماً.

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