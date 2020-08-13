أفادت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت، اليوم، أن المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة لن يكونوا ملزمين بالحصول على تصريح سابق لدخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين “زوج، زوجة، أبناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية، ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة” ابتداء من الآن.
وقالت السفارة عبر حسابها في “تويتر”: مع إثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة بالكويت: لا حاجة لتصريح سابق لدخول أفراد أسر المواطنين من غير السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.