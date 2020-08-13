الأسهم اليابانية تحلّق خلف الصعود القياسي في وول ستريت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسواق آسيا في الأغلب، الخميس، بعد المكاسب القوية في وول ستريت خلال الليل؛ حيث ظل المستثمرون غير منزعجين من الإجراءات الانتقامية الصينية ضد الولايات المتحدة؛ لكن أسواق البر الرئيسي الصيني تخلت عن مكاسبها في فترة ما بعد الظهر.

تقدم مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.88% إلى 23250 نقطة، وارتفع مؤشر شنجهاي الصيني 0.04% إلى 3320 نقطة، بينما كان مؤشر هونج كونج متراجعاً 0.05%.

كذلك ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.21%.

وقفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في ختام جلسة الأربعاء؛ لكنه أغلق دون نقاط قليلة فحسب من مستوى إقفاله القياسي المرتفع المسجل في فبراير/شباط، وسط مكاسب واسعة النطاق بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا.

وتجاوز المؤشر أثناء الجلسة مستوى إغلاقه القياسي المرتفع 3386.15 نقطة المسجل في 19 فبراير/شباط، قبيل اندلاع أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة والتي تسببت في أحد أشد الانهيارات في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية.

وكانت الأسهم ذات الثقل مثل مايكروسوفت أمازون وأبل من أبرز داعمي ستاندرد آند بورز 500 اليوم.

وصعد المؤشران ناسداك المجمع وداو جونز الصناعي بقوة أيضاً. كان ناسداك أول المؤشرات الرئيسية الثلاثة انتعاشاً وتسجيلاً لذرى غير مسبوقة في يونيو/حزيران. وما يزال داو دون ذروة فبراير/شباط.

وعند الإغلاق كان الداو مرتفعاً 1.03 في المئة ليغلق على 27971.9 نقطة، في حين زاد ستاندرد آند بورز 1.38 في المئة مسجلاً 3379.81 نقطة. وتقدم ناسداك 2.1 في المئة إلى 11009.76 نقطة.