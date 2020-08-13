يوسف الجاسم: وزير المالية قبل استقالتي من رئاسة الخطوط الكويتية

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وأكد الجاسم أنه تقدم باستقالته للوزير، في شهر مايو/أيار الماضي، ولم يتم قبولها، ثم تقدم بها مرة ثانية في السادس من الشهر الجاري.
وتقدم يوسف الجاسم بالشكر على تعاون وزير المالية الكويتي معه خلال فترة رئاسته للخطوط الجوية الكويتية، متمنيا التوفيق والنجاح لإبقائها دائما في مواقع الريادة حول العالم.
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