يوسف الجاسم: وزير المالية قبل استقالتي من رئاسة الخطوط الكويتية

© AFP 2020 /

وأفادت صحيفة "الوطن"، اليوم الخميس، بأن الجاسم قد أصدر بيانا، أوضح من خلاله، أنه "تم اليوم الخميس، قبول استقالته من رئاسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية من قبل وزير المالية.

وأكد الجاسم أنه تقدم باستقالته للوزير، في شهر مايو/أيار الماضي، ولم يتم قبولها، ثم تقدم بها مرة ثانية في السادس من الشهر الجاري.

وتقدم يوسف الجاسم بالشكر على تعاون وزير المالية الكويتي معه خلال فترة رئاسته للخطوط الجوية الكويتية، متمنيا التوفيق والنجاح لإبقائها دائما في مواقع الريادة حول العالم.