الرئيس التونسي في زيارة إلى مناضلة حقوقية بمسكنها... فيديو وصور

أفاد الحساب الرسمي لموقع الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك"، بأن "رئيس الجمهورية قيس سعيد، أدى، اليوم الخميس، 13 أغسطس/ آب، زيارة إلى المناضلة الحقوقية، المحامية راضية النصراوي، بمقر سكناها بالعاصمة".

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن الرئيس زار المناضلة الحقوقية؛ "للاطمئنان على صحتها وتقديرا لها ولمسيرتها النضالية".

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وأكد قيس سعيد في حديثه مع النصراوي، "أن تونس لا تزال في حاجة إلى راضية النصراوي وقيمها ومبادئها ونضالاتها معربا عن يقينه بأنه لو كان المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب على قيد الحياة لألحقها لمؤلفه "شهيرات التونسيات" فهي جديرة بذلك لما قدمته لتونس كمناضلة حقوقية وكامرأة تونسية حرة وشامخة".

وتابعت الرئاسة أن "هذه الزيارة تأتي تزامنا مع احتفال تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة".