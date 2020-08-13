جعجع: لن ينقذ لبنان سوى انتخابات نيابية مبكرة

وكتب جعجع على "تويتر": "‏أي دعوة للديموقراطية العددية ولو كانت مغلّفة تنسف الصيغة اللبنانية والميثاق الوطني. لدينا ما يكفي من مشاكل وأزمات لنضيف عليهم مشكلة غير موجودة في الوقت الحاضر".

​وتابع موجها كلامه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري: "تلك لم تكن مؤامرة، بل كانت ممارسة حق ديموقراطي طبيعي للكتل النيابية بالاستقالة، بعدما بلغت الأوضاع ما بلغته. وبكافة الأحوال لن ينقذنا من الوضع الذي نحن فيه سوى انتخابات نيابية مبكرة".

​وأعلن مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، قبول استقالة 8 نواب، بينهم النائب مروان حمادة الذي تراجع عن استقالته.

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والنواب الذين استقالوا من البرلمان اللبناني هم نواب كتلة "الكتائب" اللبنانية سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، النائبة بوليت يعقوبيان، النائب ميشال معوض، النائب نعمة أفرام، وعضو "اللقاء الديمقراطي" هنري الحلو.

من جهة أخرى، أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله تراجع النائب مروان حمادة عن الاستقالة، وأنه مريض ولا يمكنه الحضور، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر استقالة حمادة سارية المفعول بسبب عدم حضوره.

وقال بري بعد تلاوة الاستقالات، إن "الوطن يحتضر، ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، داعيا إلى إنجاز قانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي، توحيد الضرائب على شكل تصاعدي، ضمان اجتماعي والإسراع في تأليف حكومة يكون في بيانها الوزاري مبني على الإصلاحات ومكافحة الفساد".