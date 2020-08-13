شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية المانيا تنصح بعدم السفر فى رحلات سياحية غير ضرورية للإمارات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت الخارجية الألمانية بعدم السفر في رحلات سياحية غير ضرورية إلى الإمارات بسبب كورونا. وكانت قد ورفعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء، القيود التي كانت تلزم المقيمين الأجانب الموجودين في الخارج بالحصول على الموافقة قبل العودة إلى أراضيها. وعلقت الإمارات في مارس دخول غير المواطنين في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين، سمحت للمقيمين بالعودة تدريجيا، إما من خلال منحهم إعفاءات خاصة أو من خلال نظام التسجيل عبر الإنترنت على الرغم من أن كثيرين منهم ما زالوا في الخارج.

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