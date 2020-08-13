شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: 1482 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3124 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الخميس عن تسجيل 1482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل 3124 حالة شفاء، إضافة إلى 34 حالة وفاة وذلك خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت "الصحة السعودية"، وفق بيان نشرته على "تويتر"، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس داخل المملكة وصل إلى 294519 حالة، وأن إجمالي حالات التعافى 260393 حالة، وفيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3303 حالة منذ تفشى الوباء.

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وأشارت إلى أنه يوجد داخل المملكة 30823 حالة إصابة نشطة بالفيروس تتلاقى العلاج اللازم بينهم 1805 حالة حرجة.

وكانت وزارة الصحة في السعودية، قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل لموقع العربية، كما سجلت المملكة شفاء 2151 حالة بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.