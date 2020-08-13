شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحتل المرتبة الـ 72 عالميا من حيث الإنفاق العسكرى السنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل العراق المرتبة الـ 72 عالميا من حيث ميزانيات الإنفاق الدفاعى السنوية، وذلك وفقا لإحصائية نشرتها مؤسسة "Global Firepower".

وأشارت الإحصائية - وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية /الأربعاء/ - إلى أن "العراق احتل المرتبة الـ72 عالميا من أصل 138 دولة مدرجة بالجدول من حيث إنفاقها السنوى على موازنتها العسكرية الدفاعية، وبالمرتبة الـ 14 عربيا بعد كل من السعودية، والإمارات، والجزائر، ومصر، والمغرب، وعمان، والكويت، وقطر، وليبيا، والأردن، ولبنان، والسودان، وسوريا".

وأضافت، أن "إنفاق العراق سنويا على موازنته العسكرية الدفاعية يبلغ مليارا و730 مليون دولار، فى حين يبلغ إنفاق السعودية على موازنتها العسكرية الدفاعية 67 مليارا و600 مليون دولار سنويا".

Advertisements

ونوهت إلى أن "أكثر الدول العالم إنفاقا على الموازنة العسكرية الدفاعية هى أمريكا وبواقع 750 مليار دولار، تليها الصين بواقع 237 مليار دولار، فيما تذيلت القائمة ليبريا بواقع 13 مليون دولار سنويا".