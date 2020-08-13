المؤسسة الوطنية للنفط تحذر من تفاقم انقطاع الكهرباء فى شرق ليبيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من تفاقم انقطاعات الكهرباء في شرق ليبيا بسبب إغلاق مرافق النفط والغاز الذي دام شهورا.

وتشيع أعطال وانقطاعات الكهربا في ليبيا منذ أعوام لكنها كانت عادة أسوأ في غرب البلد المنقسم.

لكن في العشرة أيام الماضية استمر انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة في المناطق الشرقية.

وقالت المؤسسة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء في مدينتي بنغازي والزويتينة في الشرق انخفضت إلى 160 مليون متر مكعب يوميا من 250 مليون متر مكعب يوميا ومن المتوقع أن تتوقف كلية بحلول 15 أغسطس الجاري.

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وذكرت المؤسسة أن واردات الديزل كبديل لتشغيل محطات الكهرباء "تعاني من صعوبات مالية شديدة".

وأشارت إلى أن إغلاق الموانئ والحقول النفطية أدى لانخفاض شديد في إنتاج الوقود في شركات التكرير المحلية لأسباب منها تراكم المكثفات المخزنة التي سيسبب حرقها للتخلص منها ضررا بالغا للبيئة.

وقالت شركة الكهرباء الحكومية في شرق ليبيا إن نقص الوقود والغاز أدى إلى عجز بلغ 270 ميجاوات في إمدادت الكهرباء.