شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الجيوش الفرنسية تصل مطار رفيق الحريرى ببيروت لمتابعة وصول المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكان في استقبالها على أرض المطار وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر والسفير الفرنسي برونو فوشيه.

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وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزيرة أمس الأربعاء، ستستقبل فلورانس بارلي حاملة الطائرات المروحية الفرنسية "تونير"، التي ستكون محمّلة بالمساعدات الطبية والغذائية - منها القمح - بالإضافة لمواد بناء لمساعدة الشعب اللبناني بعد النكبة التي تعرض لها في الرابع من أغسطس على إثر انفجار مرفأ بيروت.

وكانت حاملة الطائرات المروحية انطلقت من مرفأ مدينة تولون جنوب فرنسا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها قرابة 700 جندي ضمنهم 350 عنصرا من القوات البرية بالإضافة لفوج من الغواصين التابعين للبحرية الوطنية، بهدف التأكد من عدم وجود حطام يصعب الوصول إلى المرفأ.