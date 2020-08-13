شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة جديدة داخل سيارة على عمق 10 أمتار من ضحايا انفجار مرفأ بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت وحدة الإنقاذ البحرى فى الدفاع المدنى وبحرية الجيش اللبنانى، جثة جديدة من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، عثر عليها داخل سيارة من المياه قبالة المرفأ، ووفقا لتصريحات صحفية وتلفزيونية فى لبنان، أكد مصدر فى الدفاع المدنى اللبنانى، أن العثور على جثة داخل سيارة على عمق 10 أمتار فى البحر، تم سحبها بواسطة رافعة، وعند إخراجها من المياه تم سحب الجثة من داخلها.

وقال المصدر اللبنانى، إن هذا يأتى فى إطار عمليات البحث المستمرة عن المفقودين جراء الانفجار الذى دوى فى مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس، وأدّى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات.

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من ناحية أخرى، أقر مجلس النواب اللبنانى فى جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، حالة الطوارئ داخل العاصمة بيروت جراء الانفجار المدمر الذى وقع فى ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الجاري، كما وافق على الاستقالات التى تقدم بها 8 نواب.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت فى 5 أغسطس الجارى حالة الطوارىء لمدة أسبوعين داخل نطاق العاصمة بيروت وحدها، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

و"حالة الطوارئ" هى نظام قانونى تفرضه السلطات العامة وتضعه موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، ما يسمح لها باتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة ضمن الإطار القانوني العادي، على الرغم من أن هذه التدابير تظل خاضعة للرقابة القضائية.