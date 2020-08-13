شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحًا بشأن توجيه مطار دبى إنذارا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية توضيحًا بشأن ما نشر عن توجيه مطار دبى إنذارا لها، لوجود حالة مصابة بفيروس "كورونا" بين المسافرين.

وأوضحت الشركة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - أن المعلومات التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تضمنت تقديم إدارة مطار دبى إنذارا إلى الناقل الوطنى بسبب الاشتباه بنقل أحد المسافرين المصابين بفيروس "كورونا"، لاصحة لها.

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وأشارت إلى أن الخطوط الجوية العراقية كانت وما زالت ملتزمة بجميع الإجراءات الصحية والوقائية والتعليمات الصادرة من قبل سلطة الطيران المدنى العراقى وسلطات الطيران الإقليمية والدولية، وتحديدًا ما يتعلق بفحص (PCR) الخاص بإثبات سلامة المسافر وعدم حمله عدوی الوباء قبل الصعود إلى الطائرة وكذلك تعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلة والتزام الطواقم بالإجراءات الوقائية.

ودعت الشركة وسائل الإعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعى إلى التأكد من المعلومة من مصدرها الرسمى وعدم تضليل الرأى العام، كما جددت إدارة الشركة دعوتها للمسافرين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات المتبعة فى المطارات المحلية والخارجية؛ حفاظًا على الصالح العام.