شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة حوالى 350 لاجئا سوريا من لبنان خلال الــ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن حوالى 350 لاجئا (منهم 104 سيدات و177 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسى اليوم الخميس - بأنه لم يتم تسجيل عودة أى لاجئين من أراضى الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودى خلال الساعات الماضية.

وأضاف البيان، أن 38 نازحا عادوا أيضا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لافتا إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت خلال الــ 24 ساعة الماضية بتطهير 2.4 هكتار من الألغام فى مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتى عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 26 عبوة ناسفة.