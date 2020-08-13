شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: 82 ألفا و531 إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 82

ألفا و531 حالة، والوفيات 551 شخصا، والمتعافين 77 ألفا و278 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر93 بالمائة.

وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالى عدد المحتجزين فى المستشفيات يصل إلى 464 حالة، والمحتجزين فى العناية المركزة 155 شخصا.