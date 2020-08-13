شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة لبنانية: مشاورات أمريكية - إيرانية بعمان بشأن تسلح طهران ووضع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة اللواء اللبنانى عن مشاورات إيرانية - أمريكية فى سلطنة عمان تتضمن المقترح الأمريكى لتمديد حظر التسلح على طهران فى مجلس الأمن، وتتناول الوضع فى لبنان.

وقالت الصحيفة اللبنانية "كشفت تقارير إعلامية من طهران أن خط المشاورات الأمريكية - الإيرانية في سلطنة عمان عاد إلى العمل، من زاوية الحد من فرض حظر جديد على التسلّح الإيراني، وكذلك العمل على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني".

وقالت صحيفة اللواء اللبنانى فى عددها الصادر اليوم، "لكن مصادر دبلوماسية غربية أعربت عن خشيتها من تباطؤ أو تعثر التفاهم الأميركي - الإيراني، ان مباشرة أو بالواسطة (عبر ماكرون، أو وسطاء عرب، أو حتى الجانب الروسي)".

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وأوضحت المصادر أن "التفاوض الأمريكى - الإيرانى يتناول وضع لبنان كجزء من منظومة قضايا المنطقة، والتدخلات الإيرانية مباشرة أو بالواسطة في عدد من عواصم المنطقة"، وعليه فإن التطورات اللبنانية رهن الحركة الدولية، التي يفترض ان تؤتي أكلها قبل مجيء ماكرون مجدداً إلى بيروت في 1 سبتمبر المقبل.

يأتى ذلك فى وقت يستعد مجلس الأمن الدولى، للتصويت هذا الأسبوع على المقترح الأمريكى لتمديد حظر التسلح على إيران المقرر أن ينتهى اكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووى، وتقود واشنطن حملة موسعة لتمريره بينما ترفض طهران عودة العقوبات عليها.

وكان تقدم حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية استقالتة إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون، يوم الاثنين الماضى، على خلفية انفجار مرفأ بيروت والأحداث التى تلته، حيث قدم عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان استقالتهم احتجاجا على ما وصفوه بفساد الطبقة السياسية.