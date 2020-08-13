شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: لدينا أوراق قوة للرد على الانتهاكات التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، أن بلاده تمتلك أوراق قوة للرد على الانتهاكات التركية الأخيرة ضد سيادة البلاد.

وقال الصحاف ـ فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "من أهم الأوراق التى يمتلكها العراق، هى الورقة الاقتصادية، والورقة الدبلوماسية، كما يمتلك ورقة إقناع الرأى العام الدولى بأن ما تقوم به تركيا يهدد السلم والأمن الدوليين".

وأوضح الصحاف، أن "العراق لوح بالورقة الاقتصادية لأن هناك عشرات الشركات الاستثمارية التركية العاملة فى العراق، كما أن بغداد من المستوردين الأوائل من تركيا".

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ويأتى هذا فى الوقت الذى طالب فيه عضو البرلمان العراقى منصور البعيجي، الحكومة العراقية بالخروج من صمتها وتجاوز الرد المخجل على الانتهاكات والخروقات التركية، معتبرا أن طرد السفير التركى وقطع العلاقات هو الرد المناسب على تلك الانتهاكات.

وقد قامت تركيا بقصف شنته طائرة مسيرة استهدف سيارة تحمل ضابطين من قوات حرس الحدود العراقي، وسائقها أول أمس /الثلاثاء/، فى منطقة سيدكان التابعة لأربيل مركز إقليم كردستان العراق".