شكرا لقرائتكم خبر عن إدارات تعليمية تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام «نور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعنت إدارات تعليمية، اليوم الخميس، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. ووفقاً لصحيفة “الميدان التعليمي”، فإن إدارات التعليم في مكة وحائل والأفلاج أعلنت اليوم نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات. Advertisements وبحسب الجدول المعلن من وزارة التعليم لحركة النقل؛ فإن فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة الحركة ستبدأ مع إعلان النتيجة وتستمر حتى يوم 29 ذي الحجة. ومن المقرر أن تعتمد الوزارة نتيجة حركة النقل في الأول من محرم 1442هـ، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة في العمل اعتباراً من الرابع من الشهر نفسه.

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