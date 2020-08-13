«شؤون الحرمين»: إنشاء إدارة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارا بإنشاء إدارة بمسمى (إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة)، وترتبط إدارياً بالإدارة العامة للشؤون الخدمية.
وجاء قرار الرئيس العام لشؤون الحرمين حرصاً من الرئاسة لتوفير بيئة مناسبة، ومناخ تعبدي آمن ومناسب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعوية، وذلك لضمان راحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.
الجدير بالذكر أن الرئاسة عملت خلال فترة تفشي الجائحة على توفير كافة التدابير الوقائية والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين بالمشاركة مع عدة جهات للحفاظ على سلامة العاملين.
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