شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الكويت توضح آلية عودة المواطنين وأسرهم من غير السعوديين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت سفارة المملكة في الكويت آلية عودة المواطنين وأفراد أسرهم من غير السعوديين. وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “يسر السفارة أن توضح للمواطنين الكرام الراغبين في العودة إلى المملكة بأنه لا حاجة لأخذ تصريح مسبق لدخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين (زوج، زوجة، أبناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة)مع إثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة”.

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