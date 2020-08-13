فيصل جاسم يتعاقد مع نفط الوسط العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي العراقي، وعبر التشاور مع الطاقم التدريبي لفريقها الكروي الأول الذي يقوده المدرب جمال علي، مع لاعب فريق الشرطة السابق فيصل جاسم؛ لتمثيل فريقها في الموسم المقبل.

وذكر مصدر في إدارة نفط الوسط، أن «الإدارة وعبر التشاور والتنسيق مع الطاقم التدريبي لفريقها الكروي الأول، تعاقدت بشكل رسمي مع لاعب منتخب العراق الأول وفريق الشرطة السابق فيصل جاسم، ليكون هذا التعاقد هو الأخير للفريق؛ حيث باتت قائمة الفريق مكتملة بالنسبة للاعبين المحليين، وستبقى الخيارات مفتوحة أمام اللاعبين الأجانب».

يذكر أن إدارة نفط الوسط، حسمت وبوقت مبكر تعاقداتها مع اللاعبين الذين رغب الطاقم التدريبي بتواجدهم مع فريقها الكروي الأول، إلا أن المشكلة تكمن في عدم تجمع اللاعبين لبداية الإعداد للموسم الجديد؛ بسبب جائحة كورونا.