شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل جاسم يتعاقد مع نفط الوسط العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي العراقي، وعبر التشاور مع الطاقم التدريبي لفريقها الكروي الأول الذي يقوده المدرب جمال علي، مع لاعب فريق الشرطة السابق فيصل جاسم؛ لتمثيل فريقها في الموسم المقبل.
وذكر مصدر في إدارة نفط الوسط، أن «الإدارة وعبر التشاور والتنسيق مع الطاقم التدريبي لفريقها الكروي الأول، تعاقدت بشكل رسمي مع لاعب منتخب العراق الأول وفريق الشرطة السابق فيصل جاسم، ليكون هذا التعاقد هو الأخير للفريق؛ حيث باتت قائمة الفريق مكتملة بالنسبة للاعبين المحليين، وستبقى الخيارات مفتوحة أمام اللاعبين الأجانب».
يذكر أن إدارة نفط الوسط، حسمت وبوقت مبكر تعاقداتها مع اللاعبين الذين رغب الطاقم التدريبي بتواجدهم مع فريقها الكروي الأول، إلا أن المشكلة تكمن في عدم تجمع اللاعبين لبداية الإعداد للموسم الجديد؛ بسبب جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل جاسم يتعاقد مع نفط الوسط العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.