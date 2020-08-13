صراع الهبوط في الدوري السعودي يشعل الجولة الـ25

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



تنطق، الجمعة، مباريات الجولة الـ25 في دوري المحترفين السعودي بأربع مواجهات، تصب أهميتها في حسابات الهبوط؛ حيث يستقبل الاتحاد صاحب المركز 13 الاتفاق الثامن، ويصطدم الفتح الرابع عشر بفريق أبها التاسع، وسيكون الحزم الثاني عشر ضيفاً على الرائد السابع وأخيراً يستضيف الفيحاء الحادي عشر الشباب السادس.

وكانت الفرق الـ4 قد سقطت في الجولة الماضية؛ حيث خسر الاتحاد من الأهلي (1-2) وبالنتيجة نفسها خسر الفتح والحزم من الهلال والعدالة وبثلاثة أهداف لهدفين خسر الفيحاء من الاتفاق.

وكما تمثل المواجهات الأربع أهمية كبيرة عند المهددين الأربعة تبدو أيضاً مهمة في حسابات المقعد الآسيوي بالنسبة للشباب والرائد، ولتأمين البقاء في منطقة الدفء بالنسبة للاتفاق وأبها.

وتستكمل الجولة يوم السبت بأربع لقاءات تجمع الهلال المنفرد بالصدارة بالعدالة الأخير، ويستضيف النصر الوصيف فريق الوحدة الرابع وتدور في جدة مواجهة بين الأهلي الثالث والفيصلي الخامس ويستقبل التعاون العاشر ضمك صاحب المركز قبل الأخير.

وبينما يأمل الاتحاد تكرار فوزه في الدور الأول على الاتفاق 2-1 وعمل الانطلاقة أكد محمد نور قائد النمور السابق أن العميد بحاجة لتكاتف الأوفياء في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به العميد، وطالب نور الجماهير وأعضاء الشرف بالدعم المعنوي للاعبين والابتعاد عن التثبيط، وخاطب اللاعبين

(لا تيأسوا وابذلوا أقصى ما تملكون في المباريات الست المتبقية).

ويعاني الاتحاد للموسم الثالث توالياً خطر الهبوط؛ حيث لا يمتلك سوى 23 نقطة مبتعداً بفارق نقطة واحدة عن الفتح الرابع عشر، وبنقطتين عن ضمك وثلاث نقاط عن العدالة الأخير.

ولم يسبق للعميد الهبوط للدرجة الأولى، الأمر الذي يجعل حدوث ذلك تاريخياً ما لم ينهض الفريق من سلسلة الهزائم المتتالية.