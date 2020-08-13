لا وفيات بـ«كورونا» في الإمارات لليوم الثاني على التوالي.. و179 متعافياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجرائها 68964 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 63.489 حالة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم التام من أعراض المرض؛ بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة مُنذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57.372، وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.