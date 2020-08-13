شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب زيادة المتطوعين..«صحة أبوظبي»: وقف استقبال الطلبات لتجارب لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أنه تم إيقاف استقبال الطلبات الجديدة في العيادة الميدانية في مركزي أدنيك والقرائن الصحي، اعتباراً من الخميس لغاية السبت 15 أغسطس/آب الجاري؛ وذلك بسبب الإقبال المتزايد للمتطوعين على المشاركة في التجارب السريرية للقاح كوفيدـ19.
وأشارت اللجنة إلى أن العمليات ستستأنف في المركزين، الأحد، 16 أغسطس/آب الجاري، على أن يتم استقبال المتطوعين الحاليين ضمن المواعيد اليومية المحددة، موضحة أنه يمكن مشاركة المزيد من المتطوعين في التجارب عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني فقط.
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