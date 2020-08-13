55 ألف إصابة بكورونا في أمريكا.. و19 في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 ملايين و197 ألفاً و118 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 55 ألفاً و910 حالات إصابة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الجامعة، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 166 ألفاً و26 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 199 حالة وفاة جديدة.

في سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إنها سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، يوم 12 أغسطس/آب الجاري، انخفاضاً من 25 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 11 حالة وافدة من الخارج مقابل 16 في اليوم السابق، وسجلت اللجنة أيضاً 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، وهو نفس العدد المسجل قبل يوم، بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84756، ولا يزال عدد الوفيات بالوباء عند 4634 دون تغيير.