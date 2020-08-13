شكرا لقرائتكم خبر عن 55155 إصابة بكورونا في البرازيل.. و5858 بالمكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، الأربعاء، تسجيل 55155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1175 وفاة، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالوباء في البرازيل الآن، ثلاثة ملايين و164785 في حين بلغ إجمالي الوفيات 104201.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الأربعاء، عن تسجيل 5858 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و737 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666، وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17% في الربع الثاني، ورجحت في وقت سابق، أن يكون عدد المصابين الفعلي أعلى بكثير من الحالات المسجلة.
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