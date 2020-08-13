67 ألف إصابة بكورونا في الهند.. و1445 في ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهند، الخميس، عن تسجيل زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات نتيجة الوباء 47 ألفاً.

وقالت وزارة الصحة: إن عدد المصابين زاد بواقع 66999 مريضاً عما كان عليه في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى نحو 2.4 مليون حالة، والهند أكبر عدد إصابات في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تسجل الآن زيادة بأكثر من 50 ألف حالة يومياً مُنذ 15 يوماً.

في سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، تسجيل 1445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 219964، وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9211.